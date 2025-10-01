Исследование: россияне экономят на подарках учителям, даже не зная о лимите

Подавляющее большинство жителей России (63%) не осведомлены о существовании официального лимита в 3000 рублей на подарки для сотрудников образовательных учреждений.

При этом, как показало исследование сервиса «Апельсин», лишь 1% респондентов готовы выйти за рамки этой суммы, даже не зная о ее существовании.

Данные исследования, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», демонстрируют сдержанность россиян в тратах на подобные цели. Наиболее популярные бюджеты — до 1000 рублей (26%) и до 2000 рублей (25%). Еще 17% опрошенных планируют потратить как раз до 3000 рублей, что соответствует установленному, но не известному большинству, пределу.

В выборе самих презентов доминируют традиционные и символические варианты: цветы, открытки и сувениры (33%), а также сладкие подарки (31%). Подарочные сертификаты и деньги занимают третью позицию (23%), в то время как практичные вещи (канцелярия, книги, техника) пользуются наименьшим спросом (13%).

Что касается оплаты, в онлайн-покупках безоговорочно лидируют переводы через Систему быстрых платежей (СБП) — 70%. Традиционный ввод данных карты на сайте используют 25%, а Pay-сервисы — лишь 4%. Любопытно, что оплата по QR-коду оказалась наименее популярной (1%). В офлайне 75% покупателей рассчитываются физической банковской картой, а наличные предпочитают 19% граждан.

Ранее сообщалось о том, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную выплату педагогам ко Дню учителя.