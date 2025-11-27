Исследование: российские женщины объяснили феномен влечения к «плохим парням»

Отечественный дейтинг-сервис Mamba провел исследование, чтобы выяснить причины притягательности так называемых «плохишей» для российских женщин. Результаты опроса, с которыми ознакомилась «Лента.ру», показали сложную и неоднозначную картину.

Согласно данным, каждая четвертая респондентка открыто признала привлекательность этого типажа. Для 24% тяга к «плохим парням» обостряется в кризисные периоды жизни, а 23% склонны заводить с ними кратковременные романы. При этом четверть опрошенных считает, что миф о «любви к плохим мальчикам» создали сами мужчины.

Ключевыми факторами притяжения большинство женщин назвали внутренние качества: для 70% главную роль играют харизма и уверенность, а 34% привлекают брутальность и ощущение свободы от любых правил. Некоторые респондентки (17%) признались, что ими движет желание «исправить» такого мужчину.

Непредсказуемость и легкий риск, связанные с такими отношениями, также являются их сильной стороной, в то время как спокойные партнеры часто кажутся скучными. Однако, оглядываясь на прошлый опыт, подавляющее большинство женщин (81%) делают осознанный выбор в пользу стабильных и надежных отношений.

