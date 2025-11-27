«Тапочки дома шокируют»: блогеры рассказали о бытовых привычках россиян, которые удивляют американок

Тревел-блогеры поделились наблюдениями о бытовых привычках россиян, которые вызывают удивление у американок. В блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен» появились истории о культурных различиях в повседневной жизни.

Так, американка Моника рассказала, что была сильно удивлена, когда ее русская подруга сразу после возвращения домой сменила уличную обувь на домашние тапочки. В США люди обычно ходят по дому в той же обуви, в которой были на улице, что для россиян кажется недопустимым.

Сервировка стола также стала предметом удивления. Моника была шокирована, увидев накрахмаленную скатерть и дорогую посуду для обычного приема пищи. В американских семьях часто используют одноразовую посуду для удобства, особенно во время неформальных трапез.

Отношение к гигиене продуктов вызвало особое недоумение. Американка заявила, что у русских «паранойя с гигиеной», когда увидела, как ее знакомая тщательно перемывает все купленные фрукты и овощи. В США не всегда уделяют столько внимания обработке продуктов перед употреблением.

Одна из россиянок, вышедшая замуж за американца рассказала, как оказалась в шоке от того, что ее муж не снял уличные грязные сапоги и сразу сел на диван. В американских семьях не всегда соблюдают строгие правила гигиены, которые привычны для большинства российских домохозяйств.

Отношение к соотечественницам в США тоже имеет свои особенности. Как отметила одна из туристок из России, фразой «не впечатляют американцев» можно описать ситуацию, когда естественность и удобство ценятся выше строгого следования бытовым правилам и формальностям, характерным для русской культуры.

