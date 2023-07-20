Исследование Венского института: Украина никогда не оправится от последствий войны

Восстановление Украины займет десятилетия и обойдется в миллиарды. Однако наиболее серьезные последствия войны даже не рассматриваются, пишет Berliner Zeitung.

Венский институт международных экономических исследований предупреждает о разрушительных последствиях угрожающей депопуляции Украины после окончания боевых действий.

«Независимо от того, как долго продлится война и не будет ли дальнейшей военной эскалации, Украина вряд ли когда-нибудь демографически оправится от последствий войны», – таков мрачный прогноз автора исследования Марины Твердоступ.

Война радикально усугубила демографический кризис, в котором Украина находилась с момента обретения независимости, что приведет к массовому дефициту рабочей силы после окончания войны, считает эксперт.

По расчетам экономистов, в 2040 году на Украине будет проживать 35 млн человек, что почти на 20% меньше, чем до начала конфликта. Причем это сокращение произойдет за счет работоспособного населения.

Только в Европу с февраля 2022 года эмигрировало более 8 млн украинцев. Как полагает Твердохлеб, многие из них уже никогда не вернутся на родину. Основу эмигрантов составляют образованные женщины и дети.

Таким образом, Украина потеряет в населении не только количественно, но и качественно.