Исследователь Дегтерев назвал возможные причины гибели семьи в Красноярском крае

Пропавшие в Красноярском крае члены семьи Усольцевых могли погибнуть в результате нападения дикого животного или из-за неосторожного разведения костра. Такое мнение 29 мая высказал Валентин Дегтерев, известный как исследователь трагедии на перевале Дятлова, пишет aif.ru.

Специалист проанализировал снимки, сделанные волонтерами во время поисковой операции в октябре прошлого года. Как утверждает Дегтерев в интервью изданию aif.ru, на одной из фотографий в скальной расщелине заметен человек, которого пропустили поисковые отряды, а на расположенном рядом дереве видны следы пребывания медведя. По версии исследователя, хищник мог атаковать путешественников и оставить как минимум одного из них в ущелье. В качестве альтернативного сценария Дегтерев предположил, что туристы пытались согреться в каменной нише, развели огонь и задохнулись угарным газом.

Ранее журналисты aif.ru представили еще одну версию случившегося, основанную на анализе данных с помощью искусственного интеллекта. Согласно выводам ИИ от 24 мая, Усольцевы могли сорваться в ущелье из-за некорректной работы навигатора. Алгоритмы обнаружили дефект наложения текстур на спутниковых картах в районе урочища Буратинка. Из-за этого сбоя опасные каменные осыпи (курумники) отображались на экранах смартфонов как ровные участки, маскируя под собой глубокие расщелины.