«Истерят и кидаются посудой»: астролог рассказала, девушки каких знаков зодиака самые токсичные

Многие люди верят, что знак зодиака влияет на характер человека. Часто девушки специально узнают дату рождения потенциального партнера, чтобы сделать о нем выводы. Однако парням тоже было бы неплохо знать, с девушками каких знаков зодиака отношения могут быть невыносимыми, считает астролог Анастасия Цыгарь. Например, наиболее токсичными являются женщины-Близнецы, а еще Львы и Девы.

БЛИЗНЕЦЫ



Первенство по уровню токсичности и вредности занимают Близнецы. Они очень изменчивые и могут сильно ревновать партнера, из-за чего будут излишне его контролировать.

«Этот знак зодиака готов разбить табуретку о чужую голову, если заподозрит, что партнер пошел «гулять на сторону». Девушки же вообще часто додумывают разговоры, затевают ссоры на пустой почве», – делится астролог.

Цыгарь уверена, что опасно выбирать Близнецов даже для краткосрочных интрижек, потому что велик риск преследования после расставания. Справиться с навязчивым вниманием Близнецов в таком случае непросто.

ДЕВЫ

Чуть легче построить отношения с Девами, которые известны астрологам как изощренные манипуляторы. Цыгарь уточняет, что чаще всего давление оказывают именно девушки-Девы, вечно стремящиеся к чистоте и порядку.

«Девам скучно в спокойных и размеренных отношениях. Поэтому они могут ругаться и шантажировать любимого, чтобы развлечь себя», – уточняет спикер.

При этом, кроме истеричности и излишней фанатичности, Девы могут проявлять физическую агрессию. Девушки этого знака могут кидаться посудой в парней или выкидывать вещи в окна, чтобы успокоиться.

ЛЬВЫ

На третьем месте – Львы. Они, уверена Анастасия Цыгарь, опасны из-за своей склонности к психологическому насилию. Родившиеся под этим знаком девушки могут унижать партнера и оскорблять его, чтобы возвысить себя на его фоне. Также эти барышни часто конкурируют с партнером, такое поведение может разрушить любые отношения.

«Я сама три года встречалась со Львом, поэтому могу сказать на практическом опыте – это очень внимательные и любящие люди, но также они часто манипулируют и шантажируют партнера», – делится астролог.

Поэтому девушкам астролог советует выбирать для отношений Львов – с возрастом они учатся контролировать свое поведение. Женщины же, наоборот, с годами все сильнее начинают манипулировать.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

В свою очередь, психолог Яна Корнилова заметила, что от абьюза не застрахован никто. Вне зависимости от знаков зодиака. По ее мнению, прежде всего, мужчине стоит обратить внимание, какие по счету это отношения у партнерши.

«В первых серьезных отношениях все мы склонны допускать ошибки. В них девушки будут ревновать сильнее и манипулировать другим человеком из-за недостатка опыта, а потому построить что-то здоровое и долгосрочное с ними будет сложно», – объясняет психолог.

Также Яна уточнила, что также манипулировать партнерами могут женщины, которые пережили развод. Потому что они боятся потерять партнера вновь и будут удерживать его любыми способами.