Истязавшая ребенка воспитательница в ЯНАО сможет вернуться к работе в детсаду

Воспитательница, попавшаяся на жестоком обращении с ребенком в детском саду «Мишутка» в Губкинском, получила приговор. По решению суда она сможет приступить к работе с детьми всего через два года, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Было установлено, что воспитательница из Губинского с июля по август 2023 года систематически избивала одного из детей, причиняя моральные и физические страдания. После обращения родителей в органы педагога отстранили от работы.

Суд признал жестокую воспитательницу виновной. Ей было назначено три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным периодом. В приговоре учли позицию гособвинителя.

При этом также наказание предусматривает, что женщина не сможет работать с детьми на протяжении двух лет. Однако после ограничение действовать не будет.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе воспитатель детского сада попала под уголовное дело. Она также проявляла к детям жестокость.