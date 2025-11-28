Источник любви и тепла: в Кашире поздравят мам и бабушек праздничным концертом

В подмосковной Кашире 28 ноября, состоится праздничный концерт, приуроченный ко Дню матери. Мероприятие начнется в 15:00 в Доме культуры имени Ленина и соберет на своей сцене талантливых артистов, которые подготовили для зрителей особую программу.

Гостей ждут яркие вокальные и хореографические номера, наполненные искренними эмоциями и профессиональным исполнением. Все выступления будут пронизаны глубоким уважением и благодарностью к мамам и бабушкам, которые являются источником семейного тепла и заботы. Организаторы приглашают жителей городского округа провести этот особенный день в атмосфере гармонии и дарящих радость поздравлений.

Мероприятие направлено на укрепление семейных ценностей и предоставляет возможность всем желающим выразить признательность самым близким людям. Концертная программа обещает стать запоминающимся событием для всех присутствующих.