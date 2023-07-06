Источник: у автомобиля американского посольства пробили колеса

Четвертого июля, в День независимости США, неизвестные «потрудились» над машиной американского посольства в Москве, сообщает SHOT.

Атташе по вопросам обороны американской дипмиссии бригадный генерал Ааронг Д. Дрейк обнаружил повреждения на своей GMC Acadia. Некто расцарапал гвоздем правую заднюю дверь и пробил у автомобиля колеса.

Таким образом, американский генерал был вынужден обратиться за помощью к российским полицейским.

Без происшествий не обходилось во время празднования Дня независимости и в самих США. Так, вечером 4 июля в Вашингтоне неизвестные расстреляли из черного внедорожника мирных граждан. Девять человек получили ранения.