Источник: власти Антальи планируют ужесточить контроль за сдачей квартир в аренду

Власти турецкой провинции Анталья обеспокоены низкой заполняемостью дорогих отелей и хотят ужесточить контроль за нелегальной сдачей квартир в аренду, сообщил РИА Новости источник в руководстве региона.

Власти призывают граждан сообщать о подобных случаях. За сдачу квартир без официального уведомления властей с их владельцами будет разбираться налоговая служба.

Эти меры принимаются после жалоб владельцев дорогих отелей на низкую заполняемость. По данным туркомпании Jolly, заполняемость отелей на Эгейском побережье составляет 60%, на Средиземноморском – 70%.

Ранее глава Минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой косвенно обвинил в сложившейся ситуации россиян. Туристы из России предпочитают частное жилье дорогим гостиницам.