«Истоком пожара была вершина горы»: жительница Геленджика раскрыла ранее неизвестные подробности бедствия

Пожар, захвативший Геленджик, мог начаться не так, как предполагалось ранее. По словам людей, находившихся в городе в момент происшествия, огонь распространялся с вершины горы.

В данный момент правоохранители озвучили одну из версий возгорания — неосторожное обращение с огнем. Был задержан местный житель, которого подозревают в нарушении техники безопасности при разведении костра. Однако другие обитатели Геленджика уверяют, что он не мог стать виновником случившегося.

«Ночью все смотрелось страшно. Пожар начался сверху, а не снизу, как говорят об этом — якобы нашли виновного, который оголил провода. По факту это не так, потому что истоком пожара была вершина горы», — рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» местная жительница Аделина, наблюдавшая за бедствием.

Также девушка подчеркнула, что сейчас обстановка в городе спокойная, лучше, чем ночью. В небе летают два вертолета и самолет, которые заканчивают ликвидацию огня.

«Касаемо «Сафари-парка» — огонь туда, к счастью, не дошел. Сотрудники парка были там всю ночь, рыли каналы, чтоб хоть немного остановить пожар в случае чего. Но огонь перестал распространяться примерно в 1,5 км до парка», — отметила собеседница.

Ранее стало известно, что жители Геленджика бросились на помощь МЧС и волонтерам.