«Из города никто не уезжает»: жители Геленджика бросились на помощь МЧС и волонтерам в борьбе с пожаром

Пожар, захлестнувший Геленджик, быстро захватил огромную площадь. Как сообщила «Комсомольская правда», происходящее было видно даже из Новороссийска, который расположен в 50 км от места происшествия. О текущей обстановке нам рассказали жители города.

По словам людей, находящихся непосредственно в Геленджике, в данный момент с огнем уже практически удалось совладать. На горных склонах осталось огромное выжженное пятно.

«На улице, конечно, есть запах дыма. Из города никто не уезжает. Паникеры пытаются сеять хаос в чатах, но на мой взгляд, уже более-менее все под контролем. Летают вертолеты, самолет. Местные жители собирают и отвозят воду для волонтеров, также собирают бутерброды. Очень много людей отправились на помощь, все стараются помочь, кто чем может», — рассказала жительница Геленджика Анастасия в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Еще один житель по имени Сергей сообщил, что обстановка в городе спокойная, несмотря на витающий в воздухе запах гари. Он выразил благодарность МЧС и всем, кто участвовал в ликвидации трагедии за то, что они справились с поставленной задачей.

«Все хорошо. Воздух чистый, гости курорта купаются в море и загорают. Склон Маркхотха потушен. Ночью было страшно, потому что был ветер норд-ост. Но много жителей пришли на помощь своему городу, понимали, чем это грозит, и боялись за животных в нашем «Сафари-парке», — подчеркнула Ирина, жительница Геленджика.

Собеседник издания по имени Хачатур отметил, что за ночь огонь разошелся более чем на 100 гектаров.

«Много жителей пошли волонтерами на борьбу с огнем, спасали «Сафари-парк». Все прошло успешно — животные в норме», — отметил мужчина.

Сейчас, по словам Хачатура, ветер дует в противоположную сторону, хотя ночью жители вблизи эпицентра происшествия были обеспокоены, так как тушение еще не производилось в полной мере. С утра присоединились вертолеты и самолеты. Ситуация под контролем, но последствия пожара еще не ликвидированы на 100%.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Геленджике не затронут туристическую зону.