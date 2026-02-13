Исторический максимум и ледяной январь: Минэнерго объяснило, почему платить за тепло пришлось намного больше
Минэнерго: в Приморье счета за отопление выросли на 40% из-за ветра и мороза
Жители Приморья в январе получили квитанции за отопление, которые оказались на 30–40% выше привычных сумм. В региональном министерстве энергетики объяснили: виноваты не тарифы, а погода.
Ведомство сообщило, что в первом месяце года на территории края зафиксировано резкое увеличение потребления тепловой энергии по сравнению с декабрем 2025 года. Причина — аномально низкие температуры и усиление ветра, которые вынудили теплоснабжающие организации работать на пределе мощностей. Одновременно в Приморье был отмечен исторический максимум потребления электроэнергии. В Минэнерго также обратили внимание, что январские платежки включают не только отопление, но и электричество, а также услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. Совокупный счет сложился из трех составляющих, каждая из которых в январе традиционно выше средних значений.