Исторический максимум и ледяной январь: Минэнерго объяснило, почему платить за тепло пришлось намного больше

Ведомство сообщило, что в первом месяце года на территории края зафиксировано резкое увеличение потребления тепловой энергии по сравнению с декабрем 2025 года. Причина — аномально низкие температуры и усиление ветра, которые вынудили теплоснабжающие организации работать на пределе мощностей. Одновременно в Приморье был отмечен исторический максимум потребления электроэнергии. В Минэнерго также обратили внимание, что январские платежки включают не только отопление, но и электричество, а также услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. Совокупный счет сложился из трех составляющих, каждая из которых в январе традиционно выше средних значений.