Исторический проект RT и Мединского отмечен национальной премией

В номинации «Вирусный контент» победил патриотический ролик «Мы — русские, с нами Бог!», доступный в официальном телеграм-канале RT. Награду вручили председатель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов, он же SHAMAN.

Вторую награду RT получил за образовательный проект «Факультет истории», созданный совместно с Владимиром Мединским. Этот проект предлагает зрителям новый взгляд на ключевые события российской и мировой истории через призму современных медиаформатов.

«Факультет истории» отличается глубокой проработкой тем и доступной подачей материала, что делает его популярным среди молодежной аудитории.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил Симоньян государственным орденом.