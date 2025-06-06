Исторический проект RT и Мединского отмечен национальной премией
SHAMAN и Мизулина вручили RT награды на премии интернет-контента ИРИ
Фото: [RT]
Канал RT стал двукратным победителем Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ).
В номинации «Вирусный контент» победил патриотический ролик «Мы — русские, с нами Бог!», доступный в официальном телеграм-канале RT. Награду вручили председатель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов, он же SHAMAN.
Вторую награду RT получил за образовательный проект «Факультет истории», созданный совместно с Владимиром Мединским. Этот проект предлагает зрителям новый взгляд на ключевые события российской и мировой истории через призму современных медиаформатов.
«Факультет истории» отличается глубокой проработкой тем и доступной подачей материала, что делает его популярным среди молодежной аудитории.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил Симоньян государственным орденом.