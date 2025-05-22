Путин наградил Симоньян государственным орденом

В Екатерининском зале Кремля президент России вручил высокие государственные награды главному редактору RT Маргарите Симоньян, а также министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Церемония прошла в торжественной обстановке. Маргарита Симоньян получила от Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В ответной речи она подчеркнула, что считает награду общей заслугой миллионов россиян, работающих на благо страны.

«Вам, Владимир Владимирович, в очередной раз хотела бы сказать спасибо за эту великую честь, за эту неизбывную радость служить своей Родине, за эту возможность. Служу России!» — завершила свое выступление главред RT.

Министр иностранных дел Сергей Лавров был удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного — одной из высших государственных наград.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл вручил Лаврову орден РПЦ.