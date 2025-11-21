Исторический сквер «Блюдечко» в Коломне преобразится в 2026 году

В Коломне идет полномасштабная реконструкция сквера «Блюдечко» — ключевой точки на туристической карте города, известной своими панорамными видами. Проект, реализуемый при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, не остановится даже зимой.

Цель таких преображений — создание комфортной пешеходной связки между историческим центром с его 175 архитектурными памятниками и современным конькобежным центром «Коломна», а также появление новой площадки для городских мероприятий.

Уже сейчас в сквере спланированы прогулочные маршруты и приведены в норму бетонные лестницы. Следующий этап — их облагораживание мраморной облицовкой и установка прочных перил из нержавеющей стали. Параллельно ведется монтаж лестницы к смотровой площадке и амфитеатра, который станет местом для концертов и фестивалей. В перспективе сквер получит полное оснащение: от стильных павильонов и уютных беседок до современных качелей, скамеек и урн.

«Задача подрядчиков на зимний период – завершить монтаж ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, а также отливку бетона для мощения брусчатки. Во время сильных морозов работы ни в коем случае не остановятся, предусмотрена возможность разогрева бетона», – рассказал директор конькобежного центра «Коломна», депутат совета депутатов городского округа Коломна Сергей Орлов.

Такой подход гарантирует соблюдение графика и качество работ. Окончание реконструкции намечено на декабрь 2026 года, после чего «Блюдечко» превратится из просто сквера в многофункциональное общественное пространство, где история будет соседствовать с современным комфортом, а жители и туристы получат новую точку притяжения с уникальными видами на коломенские монастыри и старинные усадьбы.