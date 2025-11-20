История и современность: чем уникальна выставка о Патриархе Тихоне в Клину

В Клину открылась выставка «Крестный путь Патриарха Тихона». Экспозиция посвящена столетию со дня кончины одного из самых почитаемых русских святых и проходит в Выставочном зале имени Юрия Карапаева до 30 ноября.

Организатор — приход клинского храма святителя Тихона. В экспозиции представлены материалы мемориального центра «Бутовский полигон» и архива Свято-Тихоновского прихода. Для посетителей подготовлены видеоматериалы медиацентра «Клин православный» и телеканала «Спас».

На открытии присутствовали педагоги, школьники и прихожане. Лекцию о жизни и служении патриарха Тихона прочитал историк и настоятель Троицкого храма игумен Тихон (Полянский), раскрывая малоизвестные факты о святом.

Вход свободный, выставка рассчитана на аудиторию 12+.

Место проведения: г. Клин, ул. Литейная, д. 23.