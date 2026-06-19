Кости лица сместятся или треснут: врачи объяснили странный вид футболистов на ЧМ

Некоторые футболисты на чемпионате мира выходят на поле в масках, закрывающих нос, скулы или челюсть. Это не часть образа, а медицинская защита, которая помогает спортсменам продолжать играть после переломов костей и хрящей лица, пишет Yahoo со ссылкой на спортивных врачей.

Такие маски носили уругваец Себастьян Касерес, вратарь сборной Алжира Лука Зидан и английский защитник Джед Спенс. Последний сломал челюсть после удара локтем во время матча.

Врач команды Orlando City Джастин Маллнер рассказал, что маски обычно делают из легкого и очень прочного углеволокна. Они защищают кости носа, области вокруг глаз и челюсти — именно эти участки часто страдают при столкновениях игроков.

Маска не лечит перелом сама по себе, но удерживает поврежденную область в стабильном положении и частично принимает на себя силу нового удара. Без нее трещина может увеличиться, кости — сместиться, а мышцы или нервы — получить дополнительное повреждение.

Пластический хирург Джеффри Рот отметил, что футбол формально не считается контактным видом спорта, однако игроки нередко сталкиваются на высокой скорости, когда оба следят за мячом.

По словам профессора Стэнфордского университета Кэлвина Хванга, повторная травма иногда приводит к необходимости новой операции. Поэтому возвращать футболиста на поле с незажившим переломом без защиты может быть опасно.

Окончательное решение о допуске спортсмена принимают врачи после обследования. Маска лишь снижает риск, но не делает игру полностью безопасной.