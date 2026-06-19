Что будут есть инопланетяне на Земле: мнение ученых

Инопланетные гости вряд ли стали бы есть конфеты, макароны или мясо в привычном для людей виде. Земная пища могла бы оказаться для них бесполезной или даже опасной, пишет Daily Mail со ссылкой на рассуждения профессора Университета Валенсии, специалиста по питанию Хосе Мигеля Сориано дель Кастильо.

Даже при похожей на человеческую биологии пищеварение пришельцев могло бы работать совсем иначе. Наши белки не принесут пользы, если их организм использует другие аминокислоты, а привычные сахара могут не усваиваться.

Поэтому более вероятной едой стали бы базовые вещества: вода, азот, фосфор, железо, соли, жиры, микроорганизмы и простые органические молекулы. Развитая цивилизация могла бы собирать такое сырье и перерабатывать его в подходящее питание.

Профессор не исключает, что перед употреблением земной еды пришельцы сначала изучали бы животных и их пищеварение. Например, коровы переваривают траву благодаря бактериям в желудке, что показывает, насколько разными бывают способы получения питательных веществ.

Потребность в энергии зависела бы от размера и обмена веществ. Гуманоиду массой 80–90 килограммов могло бы требоваться около 1900–2300 килокалорий в день, а крупному теплокровному существу весом 150 килограммов — более 3000.

Однако все расчеты остаются предположениями. Первыми инопланетными посетителями могут оказаться не живые существа, а роботы или синтетические организмы. Тогда вместо еды им понадобятся электричество, тепло, химическое или ядерное топливо.