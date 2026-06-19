В Ленобласти погиб писатель и сценарист Ярослав Животов

В Ленинградской области нашли тело 29-летнего писателя и сценариста Ярослава Животова, сообщает The Voice. Он погиб во время купания в реке в деревне Сережино. Его возлюбленную Лину Кордюченко госпитализировали в тяжелом психологическом состоянии.

По информации СМИ, пара приехала в деревню, чтобы навести порядок в доме покойной мамы Лины. 19 июня они решили искупаться в местной реке. Девушка вышла на берег из-за холодной воды, а Ярослав поплыл дальше. У противоположного берега писатель начал кричать, после чего ушел под воду. Две женщины вызвали полицию и спасателей, однако дачники и рыбаки, находившиеся рядом, не попытались помочь тонущему мужчине.

Скорая помощь прибыла на место только через 2,5 часа. Ярослава искали спасатели и волонтеры. Его тело нашли водолазы в том же месте, где он утонул.

Все это время Кордюченко находилась в отчаянии. Она обзванивала больницы и морги, опрашивала местных жителей и обращалась к знахаркам и гадалкам, которые уверяли ее, что ее возлюбленный жив.

Поклонники и друзья писателя выразили соболезнования его семье и близким. Работы Животова были опубликованы в разных литературных журналах.

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