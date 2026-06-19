Конечности начнут отрастать заново, если нажать на скрытую «кнопку»: ученые добились прорыва в регенерации тканей

Способность млекопитающих отращивать сложные ткани после травмы может быть не утрачена, а просто «выключена». Исследователи смогли перенаправить заживление от образования рубца к частичной регенерации пальцев у мышей, пишет ScienceDaily со ссылкой на Техасский университет A&M и исследование в журнале Nature Communications.

Команда профессора Кена Мунеоки применила два фактора роста по очереди. Сначала после закрытия раны вводили FGF2, который заставлял местные клетки формировать структуру, похожую на бластему — основу для восстановления тканей у саламандр.

Через несколько дней ученые использовали BMP2, дав клеткам сигнал строить новые структуры. В результате после ампутации у животных восстановились кость, сухожилия, связки и элементы сустава.

Новые ткани не были точной копией утраченных и располагались не идеально. Однако эксперимент показал, что клетки, обычно создающие рубец, можно частично перепрограммировать без пересадки внешних стволовых клеток.

В работе участвовали ученые Лин Юй, Минцюань Янь, Кэтрин Зиммель Скатурро, Ларри Сува, Манчжон Хан, Коннор Долан, Кен Мунеока и другие специалисты.

Исследование пока проведено только на мышах, поэтому говорить о восстановлении человеческих конечностей рано. Ближайшим применением метода может стать не полное отрастание частей тела, а уменьшение рубцов и улучшение заживления после тяжелых травм и ампутаций.