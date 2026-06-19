Мария Машкова показала фотографии с подросшей дочерью

Мария Машкова, дочь народного артиста РФ Владимира Машкова, опубликовала фотографию 14-летней дочери, сообщает Super. На снимке девочка позирует в шортах. На втором кадре Мария сфотографировалась с дочерью у разрисованной стены.

Образы обеих были достаточно смелыми: дочь актрисы надела футболку с принтом и клетчатую рубашку, а ее сама Машкова выбрала джинсовые шорты, красную майку и черный жакет.

Мария Машкова — старшая дочь актера Владимира Машкова. Родители разошлись, когда девочке было всего два года. Мать Марии, актриса Елена Шевченко, переехала в США и поддерживает теплые отношения с дочерью и внучками.

Сама Мария воспитывает двух дочерей. Девочки родились в браке с бизнесменом Александром Слободяником, который распался в 2012 году. Сейчас вся семья проживает в Соединенных Штатах.

Ранее актриса Мария Машкова рассказала о разрыве с Владимиром Машковым после переезда.