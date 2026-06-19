Резное кружево Каширы на «Карусели»: дети объяснили, как устроен русский наличник

В эфире детского телеканала «Карусель» показали сюжет о каширских наличниках. Главными действующими лицами стали не взрослые эксперты, а школьники, которые вместе с краеведом Александрой Шмелевой изучают деревянное кружево родного города. Оказалось, что история этой резьбы уходит корнями в конец XVII века и напрямую связана с петровским флотом, сообщил REGIONS.

Проезжая через каширские земли, царь Петр Алексеевич обратил внимание на местные сосновые леса — именно они дали материал для строительства кораблей. С тех пор декор на бортах судов и узоры на домах стали развиваться параллельно, став родственными по духу и технике. Дети же объяснили устройство наличника иначе: сверху резчики помещали небесные символы — птиц, облака и радугу, снизу — образы земли, а между ними помещали капли дождя и снежинки, символизирующие связь двух миров.

Юные краеведы уже могут похвастаться знанием местных достопримечательностей. Например, они отличают дома с почти одинаковыми наличниками братьев, живших по соседству, и запоминают особые узоры с лошадками. Чтобы понять, как рождается резьба, ребята побывали в мастерской, где изготавливают точные копии старинных деталей, но только в миниатюре. А одна из участниц проекта призналась, что в будущем обязательно закажет для своего окна такой же узор. Благодаря детям и их наставникам старинное искусство не только не забыто, но и обретает новую жизнь.

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