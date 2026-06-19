Сняли розовые очки: почему ученые пришли в полный шок, когда заглянули внутрь самой красивой планеты в нашей галактике

Космический объект GJ 504 b, известный как Розовая планета, оказался окружен облаками из соли. Необычную атмосферу обнаружили с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», пишет CBS News со ссылкой на исследование Северо-Западного университета, опубликованное в The Astronomical Journal.

GJ 504 b находится примерно в 57 световых годах от Земли и вращается вокруг звезды, похожей на Солнце. Ученые пока не уверены, является ли объект гигантской экзопланетой или небольшим коричневым карликом. Его масса примерно в 25 раз превышает массу Юпитера, а возраст оценивается в 2,5–4 млрд лет.

Температура объекта составляет около 288 градусов Цельсия. Для Земли это экстремальная жара, но для гигантских планет GJ 504 b считается сравнительно холодным.

Команда под руководством астронома Аниша Бабураджа обнаружила в атмосфере водяной пар, метан, углекислый газ и аммиак. Однако полученный спектр удалось объяснить только после добавления в модель соляных облаков.

Такие облака могут возникать в промежуточных условиях: там уже слишком жарко для водяных или аммиачных облаков, но еще недостаточно жарко для облаков из силикатов.

Ранее наземные телескопы почти не могли уловить слабый свет объекта. «Джеймсу Уэббу» понадобилось всего около двух часов. Исследователи рассчитывают, что телескоп поможет изучить еще более холодные миры и понять, насколько часто в их атмосферах встречаются соляные облака.