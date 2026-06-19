Боня разочаровалась в узбекских чебуреках

Известная телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась с подписчиками неожиданным разочарованием во время поездки в Узбекистан, сообщает Super.

Во время поездки в Ташкент Боня решила попробовать знаменитые местные чебуреки. Однако ожидания не оправдались: Боня заявила, что блюдо оказалось абсолютно пустым.

«Где мясо, ребята? Ни сока, ничего. У нас чебуреки в Москве, между прочим, очень сочные и очень мясные, а я в Ташкенте нахожусь. Завтра буду весь день здесь — кто меня накормит вкусными чебуреками?» — высказалась блогер.

Но гастрономическое разочарование стало не единственной неудачей Бони за последнее время. Накануне суд в Москве отказал ей в удовлетворении иска к бывшей возлюбленной Григория Лепса — Авроре Кибе. Телеведущая требовала взыскать с нее 3 млн рублей за публикации в социальных сетях.

Ранее Киба заявляла, что Боня была любовницей и начинала карьеру с продажи тела за €3 тысячи. Адвокат Бони Алексей Лунев отметил, что суд не счел представленные доказательства достаточными.

Накануне стилист Гоша Карцев разнес розовый образ Виктории Бони в Каннах.