Слухи о принуждении к военной службе в Пензенской области быстро разошлись по Сети: в УМВД дали ответ
УМВД по Пензенской области опровергло информацию о принуждении к контрактам
В УМВД по Пензенской области заявили, что распространяемые в интернете сообщения о якобы принудительном направлении мужчин на военную службу по контракту не соответствуют действительности. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале, передает Газета.ру.
Пензенская полиция прокомментировала сообщения о рейдах
УМВД по Пензенской области опровергло информацию о якобы массовых задержаниях мужчин с целью принуждения к подписанию контрактов с Министерством обороны.
В ведомстве сообщили, что опубликованные в сети сведения не соответствуют действительности.
Рейды проводились для проверки воинского учета
В полиции пояснили, что сотрудники действительно участвовали в совместных мероприятиях с военным следственным отделом Следственного комитета по Пензенскому гарнизону. Основной задачей проверок стало выявление граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет в установленном порядке.
В ведомстве назвали проверки плановыми
В УМВД подчеркнули, что подобные рейды проводятся регулярно и являются частью плановой работы правоохранительных органов. По данным полиции, мероприятия направлены на контроль соблюдения требований законодательства, а не на привлечение граждан к военной службе по контракту.
Подобные проверки проходят и в других регионах
Ранее правоохранительные органы провели масштабные проверки на нескольких крупных объектах в Санкт-Петербурге. В ходе рейдов были выявлены нарушения миграционного законодательства, а также граждане, уклонявшиеся от исполнения обязанностей по воинскому учету.
В полиции отметили, что такие мероприятия являются стандартной практикой и проводятся в рамках действующего законодательства.