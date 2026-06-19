Пять лет без кресла и кровати: история монаха вызывает удивление даже у врачей в Индии

Монах из Индии уже пять лет соблюдает строгий обет, оставаясь на ногах круглые сутки ради духовной практики и служения богу Шиве. Об этом пишет Oddity Central, пишет Газета.ру.

Монах из Индии пять лет живет стоя

Индийский монах Даулат Гири Джи Махарадж уже пять лет непрерывно соблюдает необычный религиозный обет, запрещающий ему сидеть и лежать. Все это время он проводит исключительно в вертикальном положении.

Мужчина является последователем секты Кхарешвари, представители которой практикуют постоянное пребывание на ногах как форму духовного очищения и покаяния.

Обет ради духовного совершенствования

По словам монаха, таким образом он стремится очистить душу и приблизиться к богу Шиве. Ради достижения этой цели он полностью отказался от привычного отдыха в сидячем или лежачем положении.

Даже сон проходит стоя. Для этого используются специальные ремни и подвесные конструкции, которые помогают удерживать тело и частично снижать нагрузку.

Длительная практика отразилась на здоровье

Многолетнее пребывание на ногах серьезно сказалось на физическом состоянии монаха. Сообщается, что его ноги заметно опухли и потемнели из-за проблем с кровообращением.

Специалисты предупреждают, что подобные нагрузки могут привести к развитию хронических отеков, повреждению сосудов, варикозному расширению вен и другим осложнениям.

Несмотря на риски, монах не отказывается от обета

Несмотря на ухудшение здоровья, Даулат Гири Джи Махарадж продолжает придерживаться своих религиозных убеждений. В храме ему помогают волонтеры, которые ухаживают за ним и регулярно обрабатывают ноги лечебными средствами.

Сам монах намерен и дальше соблюдать данный обет, считая его важной частью своего духовного пути.