Партнеров предпрофессиональных классов в Подмосковье стало на 20% больше

В Подмосковье на 20% увеличилось число партнеров предпрофессиональных классов. Такие классы открыты более чем в 90% школ региона, сообщает Министерство образования Московской области.

«Сегодня у наших предпрофессиональных классов более 450 партнеров — Росатом, Ростех, группа компаний „Мать и дитя“, МГТУ им. Баумана, МГИМО, МФТИ. За год их стало на 20% больше. Это значит, что старшеклассники у нас изучают профессию не в теории, а уже в связке с реальными работодателями и ведущими вузами страны», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Партнеры помогают реализовывать образовательные программы, организуют экскурсии на предприятия, оказывают поддержку в части обеспечения школ оборудованием.

На базе партнерских вузов в течение учебного года для ребят будут проводить лекции, мастер-классы, занятия по разработке проектов. Кроме этого, ученики Подмосковных школ получат возможность принять участие в студенческих научно-практических конференциях.

В новом учебном году на базе 217 школ откроют медицинские предпрофессиональные классы. Ключевыми партнерами станут Медицинский университет МГИМО-МЕД и группа компаний «Мать и дитя». Вместе с аттестатом школьники смогут получить свои первые профессиональные документы по специальности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Выпускники смогут заключить целевые договоры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах региона с 1 сентября будут проводить занятия в рамках проекта «Киберурок».