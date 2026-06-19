Молитва, завтрак и игры: как в Колюбакине организовали досуг для детей
REGIONS: при храме в поселке Колюбакино начал работу летний лагерь для детей
Фото: [Рузское благочиние]
При храме Рождества Богородицы в поселке Колюбакино организовали полезный летний досуг для юных жителей. Здесь начал работу приходской лагерь дневного пребывания, который посещают дети разного возраста, сообщил REGIONS.
Как рассказали организаторы, главная цель проекта — подарить ребятам радость живого, искреннего общения со сверстниками и помочь провести долгожданные каникулы с максимальной пользой для души и тела.
«Каждый выходной день приносит нашим воспитанникам много новых открытий. Программа составлена так, чтобы ребята могли и духовно развиваться, и физически отдыхать на свежем воздухе. Мы рады видеть, как горят глаза у юных участников проекта», — рассказали организаторы лагеря.
В программе летнего лагеря при храме в Колюбакино — насыщенный день с самого утра. День начинается с общей молитвы: ребята присутствуют на Божественной литургии, а затем всех ждет совместный завтрак, который готовят родители.
После обеда наступает время для игр и творчества. Воспитатели и добровольцы проводят с детьми занятия, на которых они рисуют, мастерят поделки, разгадывают загадки и играют в подвижные игры.
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