История подвига: в Бронницах поздравили труженицу тыла Александру Егорову

В годы Великой Отечественной войны, когда Александре Федоровне было всего 15 лет, она трудилась наравне со взрослыми: вручную убирала рожь и пшеницу, участвовала в заготовках урожая для фронта. Подростки, в числе которых была и будущая юбилярша, расчищали участки стратегической дороги Казань — Чистополь — по ней эвакуировали предприятия и грузы из Москвы и Ленинграда.

После войны Александра Федоровна окончила Чистопольский сельхозтехникум и работала агрономом. Ее вклад в Победу отмечен рядом государственных наград: медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями к годовщинам Победы и медалью «Ветеран труда».

Заместитель главы городского округа Бронницы по социальным вопросам Наталья Меньшикова вручила имениннице персональное поздравительное письмо от Президента Российской Федерации Владимира Путина и памятный подарок. В обращении к Александре Федоровне она подчеркнула, что ее жизненный путь — пример невероятной стойкости, трудолюбия и любви к Родине, и пожелала крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.