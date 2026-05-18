Ночные трущобы Мумбаи едва не стали могилой для пермского путешественника — стая вооруженных детей с арматурой и битами вышла на охоту, и спастись удалось только чудом. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Андрей Янкин, который колесит по Индии уже двенадцать лет, пережил настоящий ужас в финансовой столице страны. Вместе с подругой он пересаживался с одного автобуса на другой посреди ночи. Сначала подошли маленькие дети — гладили, что-то спрашивали. Россияне не сопротивлялись, приняв их за обычных любопытных малышей.

Но атмосфера стремительно сгустилась. Из расположенного рядом подземного перехода раздался жуткий вой. А через секунду оттуда вывалила вооруженная банда подростков с железными прутьями и битами. Янкин с попутчицей рванули прочь изо всех сил. Преследователи отстали, только когда туристы выскочили на многолюдный проспект.

Позже бывалый путешественник объяснил, кто это был — мумбайские «волчата». Банды детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, которые забивают туристов насмерть и исчезают вместе с телами. оссиянин чудом остался жив и теперь предостерегает всех, кто вздумает бродить по ночным индийским окраинам в одиночку.

