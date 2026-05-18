В акции «Ночь музеев» в Подмосковье приняли участие более 24 тыс. человек

Подмосковные музеи в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» посетили более 24 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Государственные музеи региона посетили свыше 9 тыс. человек. Наибольшей популярностью пользовался музей «Новый Иерусалим» в Истре. С экспозициями учреждения ознакомились более 2,7 тыс. посетителей. В топ также вошли музей-заповедник А. С. Пушкина и Серпуховский историко-художественный музей с показателями около 1,7 тыс. и более 1,2 тыс. человек соответственно.

Муниципальные музеи посетили более 15 тыс. человек. Из них самым популярным стал музей-заповедник «Дмитровский кремль». Его посетили свыше 2,6 тыс. человек. Также в лидерах музей–заповедник «Подолье» и Мытищинская галерея искусств. Их посетили более 860 и 800 человек соответственно.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвино.