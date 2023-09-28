«История про абьюз»: психолог рассказала, почему прощение в отношениях может привести к трагедии

«Нежный вампир», «ласковый абьюзер», «милый садист» — такие словосочетания звучат по меньшей мере странно. Тем не менее люди, которых можно так назвать, встречаются довольно часто. С робкой улыбкой они просят прощения за поступок, чтобы завтра сделать все то же самое.

Клинический психолог Полина Токарева рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему люди извиняются, а потом повторяют ту же ошибку.

«Это очень милая черта. Человек извиняется, но продолжает делать все по-прежнему по одной простой причине — он знает, что так можно. Он один раз так сделал, извинился, ему сошло с рук, опять сделал, снова извинился, и вы поверили. Тут история про абьюз и про снятие ответственности», — объяснила эксперт.

Также проблема может скрываться в инфантильной позиции человека, добавила психолог. Человек ведет себя, как маленький ребенок, который ошибается, извиняется и думает, что все ему уже все прощено. Кроме того, такое поведение может быть проявлением пассивной агрессии.

«Похоже на такое поведение: «Я знаю, что тебе не нравится и продолжаю это делать, но смягчаю твою реакцию своим извинением. Я даю себе право продолжать проявлять собственную агрессию», — пояснила Токарева.

По ее словам, все это лишь симптомы одной большой проблемы. Поэтому, если ситуация выходит из-под контроля, стоит посетить специалиста, чтобы не оказаться втянутым в токсичные, абьюзивные отношения, заключила собеседница издания.

Ранее психолог рассказала, как остановить офисную травлю.