«Не терпите хамство»: психолог рассказала, как прекратить буллинг в офисе

Работа интересная, зарплата радует и офис находится недалеко от дома. Мечта? Нет. Потому что коллеги настоящие чудовища: оскорбляют, грубо подшучивают и всячески вредят.

Клинический психолог Полина Токарева рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как выжить в токсичном коллективе.

Объект для издевательств

Люди, которые подвергаются буллингу, как правило, очень неуверенные в себе, заявила Токарева.

«Они не умеют отстаивать свои границы. Такое бывает тогда, когда был опыт насилия в семье, то есть это отражение какой-то внутренней драмы. Люди не просто так выбирают себе объект для издевательств», — пояснила психолог.

Токарева посоветовала воспринимать травлю на работе как способ стать сильнее.

«Это возможность выработать в себе новые навыки защиты себя. В этой ситуации ты можешь либо закрыться, либо воспринять эту травмирующую ситуацию как возможность роста», — пояснила собеседница издания.

Бояться не нужно

Психолог также добавила, что во время конфликта сглаживать острые углы не нужно.

«Вы уже в дрянном коллективе и ничего, наверное, не может быть хуже. Нет необходимости сглаживать конфликты. Наоборот, надо учиться отстаивать свое мнение, относиться нейтрально к чужой агрессии, соприкасаться с чужим внутренним несовершенством и уродством», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, продолжила она, не нужно бояться обращаться с этими проблемами к руководству.

«В нашей стране есть уродливая, совершенно дурацкая позиция, что нельзя жаловаться. Жаловаться можно и нужно», — заявила Токарева.

Грамотный руководитель, по ее словам, пресечет буллинг и найдет управу на гонителей.

«Руководство попытается либо вас адаптировать, либо встанет на вашу сторону. Функция руководителя — следить за психологическим климатом в коллективе, чтобы всем было безопасно», — дополнила психолог.

Не терпеть

По словам Токаревой, существует категория людей, которые могут очень долго терпеть издевательства, а потом взрываются, сметая все на своем пути.

«Не надо доводить до ситуации, когда вы перестанете контролировать свою реакцию на происходящее: нужно отреагировать сразу и не копить в себе зло ни в коем случае», — заключила собеседница издания

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