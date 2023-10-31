Историю репрессированного во времена СССР священника рассказали в администрации Каширы

Упоминания о нем нашли в книге регистрации рождения и браков Вознесенской церкви. В 1879 году у священника этого приход родился сын Леонид, который пошел по стопам отца: закончил духовную семинарием, работал учителем в церковно-приходской школе, а позже и сам стал батюшкой и получил сан Иерея. За время служения Леонид не один раз был отмечен наградами.

Однако в 20-е годы прошлого столетия жизнь священника кардинально изменилась. Леонид пережил год заключения и три года ссылки, переезд из родных краев. В 1938 году его снова арестовали и заключили в Таганскую тюрьму, где он пробыл до исполнения смертного приговора — расстрела.

Лишь спустя полвека Леонида Дружинина реабилитировал прокурор Московской области.