Историк моды Александр Васильев закатил истерику в казанском аэропорту

Васильев стал объектом обсуждения в СМИ из-за своего поступка. Дело в том, что он хотел взять в ручную кладь подарок от фанатки, но на досмотре ему не позволили этого сделать. Из-за этого мэтр с проклятьями накричал на сотрудниц аэропорта.

Кто-то недоволен поведением Васильева, а другие полностью понимают боль расставания с вещами. К последним относится блогер Антон Суворкин. По словам светского сплетника, он сам был в такой ситуации, а потому полностью поддерживает Васильева. И все же в аэропортах есть единые правила для всех пассажиров, которые они обязаны соблюдать.