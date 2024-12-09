Истощенного россиянина спасли после попытки доплыть до берегов Таиланда

Голого и измученного мужчину, попытавшегося в одиночку доплыть до таиландского острова Лан, извлекли из воды. О спасательной операции сообщило издание Bangkok Post.

Мужчина, начавший свой опасный заплыв в Паттайе, обнаружен в критическом состоянии в 6 км от курортного города. На его истощенном теле были многочисленные раны.

Как оказалось, он решил плыть в субботу вечером, 7 декабря, но не смог преодолеть расстояние до «кораллового острова».

Как отметили в РБК, в воде его заметили иностранные туристы, которые проплывали мимо на катере. Другие подробности пока не сообщались.

Ранее в Таиланде 12-метровая статуя Будды убила монаха.