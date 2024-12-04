В Таиланде 12-метровая статуя Будды убила монаха

Огромное бетонное изваяние Будды в одном из монастырей Таиланда упало на послушника. Как сообщает The Thaiger, монах получил травмы, несовместимые с жизнью.

Монастырь в провинции Амнатчарен у реки решили украсить 12-метровой статуей Будды. Отражающую сущность Гаутамы стали собирать, начав с бетонного основания, но в процессе установки монумент рухнул. Под обломками статуи Будды оказались шестеро монахов, один из которых погиб на месте.

Жители провинции связали происходящее с проделками злых духов старого дома, который ранее находился на месте трагедии. По их словам, это уже не первый несчастный случай.

Однако помимо мистической версии есть и другая. Как пояснили в самом монастыре, монах-прораб пришел для осуществления работ из другого храма. Он снимал формы со статуи, хотя прошел всего день после заливки бетона. То есть, произошел инженерный просчет, который не смог остановить настоятель. Тем не менее к опасениям народа прислушались: на месте проведут ритуалы, которые помогут прогнать злые сущности.

Ранее сообщалось, что священник рассказал о духовных последствиях людям, предавшим Родину.