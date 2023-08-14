Истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в США

На авиационном шоу в американском штате Мичиган, потерпел крушение истребитель МиГ-23. В инциденте пострадавших нет, пилот и пассажир успели вовремя катапультироваться. Об этом сообщил Детройтский столичный аэропорт.

Сообщается, что самолет упал во время шоу Thunder Over Michigan. Истребитель упал прямо на парковку жилого комплекса в городе Белвиль, и задел несколько стоявших там автомобилей. Пилот и пассажир падавшего истребителя успели вовремя катапультироваться, на парковке никого не было. В результате происшествия никто не пострадал.

Несмотря на это, сидевших в истребителе все равно было решено отвезти в больницу, чтобы удостовериться в их сохранности.

Причина, по которой истребитель упал, неизвестна. Американское управление гражданской авиации проведет собственное расследование этого инцидента, сообщили в аэропорту.