Истребитель Су-35С ВКС РФ уничтожил в воздушном бою самолет ВСУ

Российский истребитель Су-35С в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО уничтожил в воздушном бою самолет ВСУ. Об этом в субботу, 30 сентября, проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ.

В подтверждении сказанного российское оборонное ведомстве опубликовало в соцсетях видео пуска ракет с борта самолета Су-35С во время боевого вылета.

«Во время очередного вылета летчики Воздушно-космических сил России своевременно обнаружили и уничтожили самолет противника", - сказали в министерстве.

В Минобороны также добавили, что экипажи многоцелевых истребителей Су-35С продолжают ежедневное патрулирование, прикрывая российские вертолеты, бомбардировщики и штурмовики.