Истребители Су-57 оснастят мини-беспилотниками для прорыва ПВО противника

Российские истребители пятого поколения Су-57 будут оснащены мини-дронами, которые помогут успешно преодолевать противоракетную оборону врага, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

По словам собеседника агентства, мини-дроны будут располагаться на борту самолета. Летчики будут имень возможность одновременно управлять несколькими беспилотниками.

«Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Беспилотники помогут истребителям прорвать системы противовоздушной обороны противника», — объяснил источник.

Прорыв ПВО противника будет осуществляться как за счет перегрузки информационных каналов системы, так и благодаря сосредоточенному удару по противоракетной обороне врага. Также отмечается, что Су-57 сможет запускать в полет за один раз сразу несколько мини-БПЛА.