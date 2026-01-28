Истринский филиал «Мосавтодор» работает в усиленном режиме из-за снегопадов

Истринский филиал «Мосавтодор» работает в режиме повышенной готовности из‑за продолжающихся обильных снегопадов. Коммунальные службы круглосуточно расчищают региональные дороги, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта в округе, сообщает сетевое издание REGIONS .

Ночной этап уборки начался на автодороге «Духанино‑Андреевское», которая соединяет ЦКАД и город Истра. Дорога характеризуется интенсивным движением, поэтому своевременная очистка особенно важна. С 23:00 на маршрут вышли две комбинированные дорожные машины, оснащенные пескосоляной смесью. Первая машина разбивает снежный покров, двигаясь по осевой линии, а вторая подбивает снег к обочине и одновременно распределяет противогололедный реагент.

Контроль за работой техники осуществляется через систему мониторинга производственно‑дорожной инфраструктуры. Мобильное приложение позволяет руководству отслеживать передвижение машин и выполнение задач в режиме реального времени.

В рамках ночной смены планируется полная очистка и обработка дорог, примыкающих к ЦКАД севернее Истры. С 08:00 эстафету примет следующая бригада, которая продолжит работы по ликвидации последствий снегопада.

Под обслуживанием Истринского филиала находится около 200 километров автодорог округа.

