В Истре появится новый спорткомплекс с крытым катком

В Истре построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком. Подрядчик уже определен, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект в микрорайоне Полево возведет компания ООО «АСГ Техно Строй». Площадь комплекса составит более 6 тыс. кв. м. Он будет рассчитан на 350 посетителей.

В здании обустроят ледовую арену с трибунами, раздевалками и тренерскими, залы для силовых тренировок и хореографии, служебные и административные помещения. Завершить работы планируется до конца 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о повышении эффективности работы спортивных объектов в регионе.