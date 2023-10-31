IT-аналитик Кусков определил варианты не переплачивать за мобильную связь и интернет

Ежемесячная оплата мобильной связи и интернета составляет ощутимую часть расходов граждан нашей страны. При этом нередко происходит автоматическая подписка на какие-либо сервисы и приложения, о которых абонент может быть не в курсе. По словам IT-аналитика Дениса Кускова, при этом сэкономить на мобильной связи сейчас вполне можно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что для этого необходимо знать все свои подписки, что можно увидеть, установив на телефон мобильное приложение оператора на свой смартфон.

По мнению эксперта, у всех операторов имеются запреты на роуминг и подключение платных услуг, в связи с чем можно установить запрет для подключения.