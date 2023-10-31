IT-аналитик Кусков определил варианты не переплачивать за мобильную связь и интернет
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Ежемесячная оплата мобильной связи и интернета составляет ощутимую часть расходов граждан нашей страны. При этом нередко происходит автоматическая подписка на какие-либо сервисы и приложения, о которых абонент может быть не в курсе. По словам IT-аналитика Дениса Кускова, при этом сэкономить на мобильной связи сейчас вполне можно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что для этого необходимо знать все свои подписки, что можно увидеть, установив на телефон мобильное приложение оператора на свой смартфон.
По мнению эксперта, у всех операторов имеются запреты на роуминг и подключение платных услуг, в связи с чем можно установить запрет для подключения.