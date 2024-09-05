ИТ-диктант проведут в Московской области

Жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском диктанте по информационным технологиям и проверить свои знания, он состоится в следующий четверг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам предстоит пройти онлайн-тестирование, рассчитанное на три уровня — для учащихся начальной школы (1 — 4 классы), стандартное тестирование и тестирование для продвинутых пользователей. В нем будет 32 вопроса об основах работы с компьютерной техникой, навыках работы в социальных сетях и так далее. Пройти его можно здесь, после завершения теста пользователи получат именной сертификат с указанием количества баллов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

*Возрастное ограничение 6+