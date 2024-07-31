ИТ-компании могут предложить решение для цифровизации одной из отраслей экономики Подмосковья
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Теперь ИТ-компании могут принять активное участие в улучшении и развитии региона с помощью портала «Цифровое Подмосковье». Об этом рассказывает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что все полученные решения будут внимательно рассмотрены и проанализированы, а наиболее перспективные инициативы будут внедрены в работу. Новый раздел доступен на главной странице онлайн-платформы «Цифровое Подмосковье».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье реализуется более тридцати проектов с применением ИИ.