ИТ-компании могут предложить решение для цифровизации одной из отраслей экономики Подмосковья

Теперь ИТ-компании могут принять активное участие в улучшении и развитии региона с помощью портала «Цифровое Подмосковье» . Об этом рассказывает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что все полученные решения будут внимательно рассмотрены и проанализированы, а наиболее перспективные инициативы будут внедрены в работу. Новый раздел доступен на главной странице онлайн-платформы «Цифровое Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье реализуется более тридцати проектов с применением ИИ.