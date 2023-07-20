ИТ-специалисты Подмосковья продолжают получать ипотечные кредиты

Более восьми с половиной миллиардов рублей выделили ИТ-специалистам Подмосковья с начала года в рамках ипотечных кредитов. Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Отмечается, что всего с начала года около 3,2 тысячи сотрудников высокотехнологичных компаний обратились за льготной ипотекой, из них более 2,3 тысячи заявок одобрено. С помощью этой меры поддержки можно приобрести квартиру в новостройке или построить частный дом.

«Федеральная программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов действует уже больше года. За это время кредиты на общую сумму 12,5 млрд рублей одобрены 4,6 тыс. специалистам высокотехнологичных компаний Московской области», — прокомментировала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Ожидается, что данная программа будет действовать до конца 2024 года, при этом льготная ставка сохранится на весь срок ипотечного кредита. Узнать подробные условия можно на специальной странице на Едином портале Госуслуг.