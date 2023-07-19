Италия не собирается закупать истребители F-16 ради помощи Украине
Фото: [©Джузеппе Маффиа/РИА Новости]
Италия, у которой нет истребителей F-16, не собирается закупать их ради обучения украинских военных. Подробности рассказало РИА Новости.
Министр обороны Италии заявил, что страна не намерена закупать истребители для обучения пилотов ВСУ. По словам Гуидо Крозетто, его страна ничего не обещала Украине, когда речь шла о самолетах, и не обещала провести обучение украинских пилотов, так как у Италии просто нет истребителей F-16. Министр обороны подчеркнул, что покупать их ради обучения страна не намерена, и это окончательная позиция Италии в этом вопросе.
Перед саммитом НАТО МИД Италии сообщил, что со своей стороны страна делает то, что нужно, помогая Украине, но не отправляет истребители Киеву, потому что их просто нет у страны.