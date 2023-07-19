Италия не собирается закупать истребители F-16 ради помощи Украине

Министр обороны Италии заявил, что страна не намерена закупать истребители для обучения пилотов ВСУ. По словам Гуидо Крозетто, его страна ничего не обещала Украине, когда речь шла о самолетах, и не обещала провести обучение украинских пилотов, так как у Италии просто нет истребителей F-16. Министр обороны подчеркнул, что покупать их ради обучения страна не намерена, и это окончательная позиция Италии в этом вопросе.

Перед саммитом НАТО МИД Италии сообщил, что со своей стороны страна делает то, что нужно, помогая Украине, но не отправляет истребители Киеву, потому что их просто нет у страны.