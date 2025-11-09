Итальянский коллекционер вернул утраченный шедевр Льва Лагорио

Итальянский коллекционер Паоло Польвани вернул России картину Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму». Об этом сообщил посол России в Италии Алексей Парамонов, передает Российская газета.

Картина была написана Лагорио в 1879 году. Художник-маринист родился в Феодосии в семье итальянского консула и был учеником Ивана Айвазовского. Его работы представлены в Русском музее и Третьяковской галерее.

Произведение входило в коллекцию Гатчинского дворца-музея. Передавая картину российским дипломатам, Польвани отметил, что после подтверждения подлинности и происхождения вместе с супругой решил вернуть ее в родной музей.

Посол Парамонов подчеркнул, что возвращение картины является свидетельством дружбы и солидарности, а также продолжает культурные связи между Россией и Италией.

