Известный итальянский певец Аль Бано заявил о том, что с радостью бы выступил перед жителями Донбасса. Такое высказывание он сделал во время своего интервью газете Il Fatto quotidiano.

По мнению артиста, он с готовностью выступит в поддержку мира в Москве или даже на Донбассе. По его мнению, этот регион по праву принадлежит сейчас России.

«Донбасс всегда был русским, давайте взглянем правде в глаза», — указал он.

Певец также подчеркнул, что новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предпримет действия, способствующие установлению мира. До этого Аль Бано критиковал СВО, но позже изменил свое мнение. Он заявлял о том, что мечтает приехать для выступления в РФ.

Ранее сообщалось о выступлении в Мелитополе группы «Земляне». Артисты приняли участие в концерте, а также подарили бойцам добровольческого батальона беспилотники и станцию по управлению ими. По их мнению, военнослужащих, которые защищают Родину, необходимо поддерживать и укреплять их моральный дух.